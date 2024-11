Die Publicis Groupe verzeichnet zum Ende des Jahres 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des französischen Werbekonzerns erreichte am 29. November einen Stand von 102,65 Euro, was einem Monatsplus von 4,52 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 27,3 Milliarden Euro. Im Jahresverlauf 2024 schüttete der Konzern eine Gesamtdividende von 3,19 Euro je Aktie aus, zusätzlich wurde im Juli eine Sonderdividende von 0,21 Euro gezahlt.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Das Unternehmen weist für das laufende Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,88 auf. Mit einer Gesamtzahl von 268,7 Millionen ausstehenden Aktien bleibt der Konzern einer der größten Werbe- und Kommunikationsdienstleister weltweit.

