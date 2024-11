Die Harvard Bioscience Aktie zeigt sich Ende November in einer herausfordernden Position. Am 29. November verzeichnete das Biotech-Unternehmen einen Kursrückgang von 0,48 Prozent auf 2,08 EUR. Im Monatsvergleich summiert sich der Wertverlust auf 2,79 Prozent, was die anhaltende Schwächephase des Unternehmens unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des Spezialisten für biowissenschaftliche Technologien beläuft sich aktuell auf 90,7 Millionen EUR.

Kennzahlen signalisieren gemischtes Bild

Mit einem aktuellen KUV von 0,81 und einem KCV von 6,47 präsentiert sich die Aktie aus fundamentaler Sicht interessant. Das für 2024 prognostizierte KGV liegt bei 48,67, während das Unternehmen derzeit 43,6 Millionen ausstehende Aktien verzeichnet.

Anzeige

Harvard Bioscience-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Harvard Bioscience-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:

Die neusten Harvard Bioscience-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Harvard Bioscience-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Harvard Bioscience: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...