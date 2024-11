Die EverQuote Inc. steht vor bedeutenden Auftritten bei zwei renommierten Finanzkonferenzen in der kommenden Woche. Das Unternehmen wird am 4. Dezember an der Wolfe Research Small and Mid-Cap Conference teilnehmen und präsentiert sich anschließend am 10. Dezember bei der Raymond James TMT and Consumer Conference. Die Aktie zeigt sich derzeit stabil mit einem Kurs von 19,19 USD und verzeichnete zuletzt eine positive Monatsentwicklung von 4,81 Prozent.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Die Marktkapitalisierung des Online-Versicherungsmarktplatzes beläuft sich aktuell auf 575,9 Millionen EUR. Mit 31,7 Millionen ausstehenden Aktien und einem KGV von 14,45 für das Jahr 2024 positioniert sich das Unternehmen im Markt für digitale Versicherungslösungen.

