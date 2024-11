Die Ovid Therapeutics Aktie verzeichnete am 29. November 2024 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 2,70 Prozent auf 1,14 USD. Diese Entwicklung kommt nach einer schwierigen Phase, in der das Biotech-Unternehmen innerhalb des letzten Monats einen Wertverlust von 3,48 Prozent hinnehmen musste. Das in New York ansässige Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für neurologische Störungen spezialisiert hat, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 76,7 Millionen Euro bei 71,0 Millionen ausstehenden Aktien auf.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei 206,67, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis einen Wert von -1,77 aufweist. Für das Jahr 2024 wird ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von -2,67 prognostiziert.

