Die australische Batteriematerialien-Firma NOVONIX steht vor einem ereignisreichen Dezember mit vier bedeutenden Investorenveranstaltungen. Den Auftakt macht am 5. Dezember ein Investor Meeting, gefolgt von der Advanced Automotive Battery Conference am 9. Dezember. Mitte des Monats präsentiert sich das Unternehmen bei der Jefferies Battery Storage & Materials Virtual Conference, bevor am 17. Dezember ein Fireside Chat im Rahmen der Deutsche Bank Conference den Abschluss bildet.

Aktuelle Marktentwicklung

Die NOVONIX Aktie verzeichnete am 29. November einen leichten Rückgang von 1,03 Prozent auf 0,49 USD. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,1 Millionen Euro und 493,8 Millionen ausstehenden Aktien zeigt das Unternehmen im Monatsvergleich jedoch eine positive Entwicklung von 3,15 Prozent.

