Die Amcor-Aktie verzeichnete am 29. November 2024 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,69 Prozent und schloss bei 10,79 USD. Der globale Verpackungshersteller, der eine Marktkapitalisierung von 6,0 Milliarden Euro aufweist, erhöhte kürzlich seine vierteljährliche Dividende von 0,12 auf 0,13 USD, die am 21. November 2024 ausgezahlt wurde. Die positive Kursentwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die einen Zuwachs von 0,07 Prozent zeigt.

Fundamentaldaten zeigen solide Position

Die aktuellen Kennzahlen des Unternehmens weisen auf eine stabile finanzielle Lage hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,47 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,90 präsentiert sich der Verpackungsspezialist in einer robusten Verfassung. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 2,20 USD bei insgesamt 600,2 Millionen ausstehenden Aktien.

