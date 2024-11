Die indische IT-Dienstleistungsfirma Infosys zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Technologieunternehmens erreichte am 29. November einen Stand von 1.858,45 INR, was einem Anstieg von 0,05% gegenüber dem Vortag entspricht. In der monatlichen Betrachtung verzeichnete die Aktie einen deutlichen Zuwachs von 5,44%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 86,3 Milliarden Euro.

Aktuelle Kennzahlen

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 8,50 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 41,58 zeigt die Aktie solide Fundamentaldaten. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 44,69 INR, bei einer Gesamtzahl von 4,2 Milliarden ausstehenden Aktien.

