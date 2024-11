Die OceanaGold-Aktie verzeichnete am 29. November 2024 eine erfreuliche Entwicklung an den Börsen. Der Kurs stieg um 1,04 Prozent auf 2,969 Euro, was die positive Monatsentwicklung von 12,65 Prozent weiter untermauert. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden Euro festigt das Unternehmen seine Position im Edelmetallsektor.

Anstehender Meilenstein im Dezember

Anleger richten ihren Blick auf den 12. Dezember 2024, an dem OceanaGold die Ergebnisse der NI 43-101 Pre-Feasibility Study präsentieren wird. Diese Studie könnte wichtige Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Goldproduzenten liefern. Die letzte Halbjahres-Dividende wurde am 29. August 2024 in Höhe von 0,01 USD ausgezahlt.

