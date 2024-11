Die Bank of Ireland verzeichnete am 29. November einen Kursanstieg von 0,14 Prozent auf 8,309 EUR. Das irische Finanzinstitut, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden Euro aufweist, hat im laufenden Geschäftsjahr 2024 bereits eine Gesamtdividende von 0,60 EUR je Aktie ausgeschüttet, wobei am 10. Oktober eine Zwischendividende von 0,35 EUR ausgezahlt wurde.

Aktuelle Kennzahlen

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,18 für das Jahr 2024 und einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,86 zeigt sich die Bank in einer stabilen Position. Die monatliche Entwicklung weist einen Rückgang von 3,32 Prozent auf, während sich die Aktienzahl auf 1,0 Milliarden beläuft.

