Der US-Biotechnologiekonzern Moderna verzeichnet weiterhin eine schwache Kursentwicklung an der Börse. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 43,06 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,76 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich musste das Unternehmen einen deutlichen Wertverlust von 19,47 Prozent hinnehmen. Die Marktkapitalisierung des mRNA-Spezialisten beläuft sich derzeit auf 15,7 Milliarden Euro bei 384,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Wichtige Investorentermine im Dezember

In der kommenden Woche wird Moderna auf zwei bedeutenden Gesundheitskonferenzen vertreten sein. Am 4. Dezember präsentiert sich das Unternehmen auf der Evercore ISI HealthCONx Conference, gefolgt von einem Auftritt auf der Piper Sandler Healthcare Conference am 5. Dezember.

Anzeige

Moderna-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Moderna-Analyse vom 30. November liefert die Antwort:

Die neusten Moderna-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Moderna-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Moderna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...