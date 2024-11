Die renommierte italienische Luxusautomobilmarke Ferrari verzeichnet aktuell eine herausfordernde Marktphase. Der Aktienkurs des Unternehmens liegt per 30. November 2024 bei 410,40 EUR und weist damit einen bemerkenswerten Rückgang von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf. Trotz dieser kurzfristigen Entwicklung zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 21,88 Prozent weiterhin in einer robusten Position. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 79,0 Milliarden EUR.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Dividendenausschüttung von 2,44 EUR im laufenden Geschäftsjahr 2024 unterstreicht Ferrari seine Aktionärsfreundlichkeit. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 51,66, während das Unternehmen bei einer Gesamtzahl von 193,9 Millionen ausstehenden Aktien seine Position im Luxussegment weiter festigt.

