Der globale Börsenbetreiber Nasdaq Inc. verzeichnete am letzten Handelstag im November einen moderaten Kursrückgang. Die Aktie notierte bei 78,08 EUR, was einem Tagesverlust von 0,57 Prozent entspricht. Trotz des leichten Rückgangs zum Monatsende steht die Performance im November mit einem Plus von 16,75 Prozent deutlich im positiven Bereich. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 45,1 Milliarden EUR.

Dividendenpolitik bleibt stabil

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 hat Nasdaq seine Dividendenzahlungen fortgesetzt und diese sogar ausgebaut. Nach einer Quartalsdividende von 0,22 USD im März erfolgte in den beiden Folgequartalen eine Erhöhung auf jeweils 0,24 USD, was die solide Finanzposition des Unternehmens unterstreicht.

