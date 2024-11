Die Cutera-Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und verzeichnete am 30. November einen Tagesverlust von 2,17 Prozent auf 0,45 EUR. Der Aktienkurs des Medizintechnikunternehmens aus Brisbane, Kalifornien, steht damit unter anhaltendem Druck, was sich in einem beträchtlichen Monatsverlust von 19,10 Prozent widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 9,3 Millionen EUR bei 20,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf angespannte Lage hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Spezialisten für ästhetische und dermatologische Lösungen zeigen eine herausfordernde Situation. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,04 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -0,07 spiegeln die Kennzahlen die gegenwärtige Marktbewertung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs liegt derzeit deutlich unter den Vorjahreswerten, was sich in einer Jahresperformance von -74,41 Prozent manifestiert.

