Die Progressive Corporation verzeichnete am letzten Handelstag des Novembers einen merklichen Kursrückgang. Der Versicherungskonzern schloss am 30. November 2024 mit einem Kurs von 250,90 EUR, was einem Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt sich die Aktie des US-amerikanischen Versicherungsriesen in der mittelfristigen Perspektive robust - allein im vergangenen Monat konnte ein Wertzuwachs von knapp 15 Prozent verzeichnet werden.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 148,6 Milliarden EUR zählt Progressive zu den Schwergewichten im Versicherungssektor. Das Unternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort und schüttet auch im vierten Quartal 2024 wie in den Vorquartalen eine Dividende von 0,10 USD je Aktie aus.

