Die Entergy Corporation zeigt zum Jahresende 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Energieversorger verzeichnete zuletzt einen Kursanstieg auf 148,50 Euro, was einem Plus von 0,68 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 1,13 USD auf 1,20 USD, die im November 2024 umgesetzt wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von 31,7 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Playern im Energiesektor.

Aktienbonus steht bevor

Für den 13. Dezember 2024 hat Entergy einen attraktiven Aktienbonus angekündigt: Aktionäre erhalten für jede bestehende Aktie eine neue Aktie. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund einer stabilen Monatsentwicklung, bei der die Aktie ein Plus von 4,56 Prozent verzeichnen konnte.

