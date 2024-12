Die Edel SE & Co. KGaA verzeichnet zum Ende des Jahres 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Entertainment- und Fullservice-Anbieter mit einer Marktkapitalisierung von 104,1 Millionen Euro konnte im vergangenen Monat einen Kursanstieg von 8,37 Prozent verbuchen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 4,60 Euro, wobei das Unternehmen im laufenden Jahr eine Dividende von 0,30 Euro ausgeschüttet hat.

Fundamentaldaten zeigen solide Position

Die aktuellen Kennzahlen unterstreichen die stabile Position des Unternehmens. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,28 für 2024 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,37 zeigt sich die Aktie in einer soliden Verfassung. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 1,41 Euro bei insgesamt 22,7 Millionen ausstehenden Aktien.

