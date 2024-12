Die Procter & Gamble Aktie zeigt sich zum Jahresende in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 169,59 EUR verzeichnete das Papier des Konsumgüterherstellers einen leichten Anstieg von 0,01% zum Vortag. Besonders bemerkenswert ist die positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 11,97%, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Konzern widerspiegelt.

Wichtiger Termin steht bevor

Am 3. Dezember 2024 wird Procter & Gamble auf der Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference vertreten sein. Die Präsentation des Unternehmens wird von Investoren mit Spannung erwartet, zumal der Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 399,4 Milliarden Euro zu den größten Konsumgüterherstellern weltweit zählt.

