Die Jungheinrich AG verzeichnet eine wichtige Entwicklung im Analystenbereich. Die Bank of America Securities hat am 30. November 2024 ihre Einschätzung für den Intralogistik-Spezialisten von "Underperform" auf "Neutral" angehoben. Der Aktienkurs des Hamburger Unternehmens stand zum Monatsende bei 25,02 EUR, was einem monatlichen Rückgang von 1,39 Prozent entspricht.

Kommende Ereignisse im Fokus

Ein wichtiger Termin steht unmittelbar bevor: Am 3. Dezember 2024 wird Jungheinrich an der Berenberg European Conference teilnehmen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,2 Milliarden EUR bei 48,0 Millionen ausstehenden Aktien.

