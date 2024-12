Die OTRS AG, ein renommierter Anbieter von IT-Service-Management-Lösungen, konnte im vergangenen Monat eine beeindruckende Kursentwicklung verzeichnen. Der aktuelle Aktienkurs von 17,20 EUR spiegelt einen signifikanten Anstieg von 137,76 Prozent innerhalb des letzten Monats wider. Das Unternehmen, das sich auf Open Source Help Desk Software spezialisiert hat, bestätigte zudem für das Jahr 2024 eine Dividendenzahlung von 0,10 EUR je Aktie.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 33,0 Millionen EUR und 1,9 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich die OTRS AG solide am Markt positioniert. Der jüngste Handelstag am 29. November schloss mit einem Kurs von 17,20 EUR, wobei die Jahresentwicklung mit einem Plus von 203,57 Prozent deutlich positiv ausfällt.

