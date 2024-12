Der amerikanische Billigflieger Spirit Airlines verzeichnet derzeit eine dramatische Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Unternehmens zeigt eine anhaltende Abwärtsbewegung, wobei die Marktkapitalisierung auf 122,4 Millionen Euro geschrumpft ist. Trotz einer kurzfristigen Erholung von 19,63 Prozent auf 0,64 USD am 29. November sehen Anleger die Entwicklung mit großer Sorge, was sich in einer massiven Flucht aus dem Wertpapier widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen verschlechtern sich

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Luftfahrtunternehmens zeichnen ein herausforderndes Bild. Mit einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -0,17 für 2024 und einem deutlich reduzierten Kurs-Cashflow-Verhältnis von -0,28 spiegelt sich die angespannte Situation des Unternehmens auch in den fundamentalen Kennzahlen wider.

