Die Volkswagen-Vorzugsaktien haben einen historischen Tiefpunkt erreicht und notieren auf dem niedrigsten Stand seit über 13 Jahren. Diese besorgniserregende Entwicklung wird durch multiple Herausforderungen verstärkt: Der Konzern kämpft nicht nur mit den Folgen einer verzögerten Mobilitätswende und schwindender Marktanteile in China, sondern auch mit internen Konflikten. Die aktuelle Kursentwicklung steht in starkem Kontrast zum deutschen Leitindex DAX, der im laufenden Jahr ein Plus von über 17 Prozent verzeichnen konnte.

Eskalation des Arbeitskampfes

Die angespannte Situation spitzt sich weiter zu, da die IG Metall zu Arbeitsniederlegungen an neun deutschen Standorten aufruft. Der Konflikt um Einsparungen und einen neuen Tarifvertrag droht sich über die Feiertage hinzuziehen, was zusätzliche Unsicherheit für die Beschäftigten bedeutet. Die Werksschließungen und drohende Kurzarbeit verschärfen die ohnehin schwierige Lage des Automobilherstellers und könnten den Aktienkurs weiter unter Druck setzen.

