Nach dem zuletzt steilen Anstieg startet die neue Woche verhaltener. Doch das DAX-Allzeithoch ist nicht mehr weit - und die 20.000 Punkte-Marke auch nicht. Die Zuversicht überwiegt.2. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Börsen bleiben in Feierlaune. Nach den neuen Rekordständen an der Wall Street am Freitag könnte auch der DAX schon bald neue Hochs erreichen und die 20.000 Punkte-Marke übersteigen, meinen Analysten. Gestützt wird die Stimmung am Montagmorgen von neuen Konjunkturdaten ...

