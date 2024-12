Die Vonovia-Aktie zeigt erste Anzeichen einer Markterholung, nachdem sie im laufenden Jahr erhebliche Schwankungen durchlaufen hat. Im aktuellen XETRA-Handel pendelt der Kurs um die 31,40-Euro-Marke, was einer deutlichen Erholung vom Jahrestief bei 23,74 EUR entspricht. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals offenbaren trotz eines Umsatzwachstums von 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,50 EUR verzeichnet wurde. Analysten bleiben dennoch optimistisch und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 33,90 EUR.

Dividendenaussichten und Marktperspektiven

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,18 EUR je Aktie, verglichen mit 0,90 EUR im Vorjahr. Die sich stabilisierenden Zinssätze am Immobilienmarkt könnten dem Unternehmen zusätzlichen Auftrieb verleihen. Mit einem prognostizierten Gewinn von 1,87 EUR je Aktie für das Gesamtjahr 2024 deutet sich eine positive Entwicklung an, die das Vertrauen der Investoren in den Immobilienkonzern stärken könnte.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 2. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...