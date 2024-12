Die Volkswagen-Aktie steht unter verstärktem Druck, nachdem die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel deutlich von 84 auf 75 Euro reduziert und ihre "Verkaufen"-Empfehlung bekräftigt hat. Die Wolfsburger kämpfen derzeit an mehreren Fronten: Neben den strukturellen Herausforderungen beim Konzernumbau belasten auch massive Arbeitsniederlegungen das Unternehmen. In neun von zehn deutschen Werken haben sich rund 66.000 Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt, wobei allein am Hauptstandort Wolfsburg 35.000 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegten.

Operative Margen unter Druck

Die finanzielle Situation des Automobilherstellers zeigt sich zunehmend angespannt, mit einer operativen Marge von nur 3,6 Prozent im dritten Quartal. Analysten prognostizieren, dass sowohl der operative Gewinn als auch der Cashflow bis mindestens 2025 unter Druck bleiben werden. Die vorgeschlagenen Kostensenkungsmaßnahmen, darunter eine zehnprozentige Lohnkürzung, stoßen auf heftigen Widerstand der Belegschaft und könnten die Produktivität weiter beeinträchtigen.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 3. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...