Der niederländische Halbleiterausrüster Asml hält trotz verschärfter US-Exportbeschränkungen für China an seinen ambitionierten Umsatzzielen fest. Das Unternehmen prognostiziert für das kommende Jahr weiterhin Erlöse zwischen 30 und 35 Milliarden Euro, wobei etwa ein Fünftel davon aus dem chinesischen Markt stammen soll. Die aktualisierten Exportvorschriften, die neue Auflagen für Messtechnik und Software beinhalten, werden nach Unternehmenseinschätzung keine signifikanten Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2024 haben. Die Börse reagierte positiv auf diese Nachrichten, was sich in einem ersten Kaufsignal widerspiegelte.

Langfristige Wachstumsperspektiven

Besonders optimistisch stimmt der Ausblick bis 2030, für den Asml einen Umsatzanstieg auf 44 bis 60 Milliarden Euro in Aussicht stellt. Dabei soll eine Bruttomarge von 56 bis 60 Prozent erzielt werden. Das Unternehmen sieht sich durch den anhaltenden KI-Trend und die Entwicklung wichtiger Endmärkte gut positioniert, ungeachtet der geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA im Technologiesektor.

