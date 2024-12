Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnet derzeit eine volatile Entwicklung an der Börse, mit einem aktuellen Kurs von 3,91 EUR, was einem Anstieg von 0,7 Prozent entspricht. Trotz dieser leichten Erholung liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,98 EUR vom Dezember 2023. Die angespannte Situation spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Verlust je Aktie von 1,70 EUR ausweisen - wenn auch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 3,23 EUR zu erkennen ist.

Umfassende Restrukturierung geplant

Die defizitäre Stahlsparte des Konzerns plant eine weitreichende Umstrukturierung bis 2030. Vorgesehen ist eine Reduzierung der Belegschaft von derzeit 27.000 auf etwa 16.000 Mitarbeiter. Davon sollen rund 5.000 Stellen abgebaut und weitere 6.000 Arbeitsplätze ausgegliedert oder durch Verkäufe überführt werden. Die Marktlage hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert, was diese einschneidenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich macht.

