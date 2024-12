Die Siemens Energy-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung im XETRA-Handel. Nach einem Handelsstart bei 50,98 EUR bewegte sich der Kurs im Tagesverlauf zwischen 50,42 EUR und knapp unter dem kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 51,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,2 Millionen gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem Jahrestief von 10,16 EUR im Dezember 2023, was einer beeindruckenden Kurserholung von etwa 400 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen des Energietechnikkonzerns zeigen eine deutliche Verbesserung der Geschäftslage. Mit einem Umsatzwachstum von 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden EUR und einer Reduzierung des Verlysts je Aktie von -1,04 EUR auf -0,34 EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal zeichnet sich eine positive Trendwende ab. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 0,633 EUR je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 41,00 EUR an.

