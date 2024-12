Die Scout24 SE erweitert ihr Portfolio durch die strategische Übernahme der Neubau Kompass-Plattform, die sich auf die Vermarktung von Neubau-Immobilien spezialisiert hat. Diese Akquisition ermöglicht es Immobilienentwicklern und Maklern, ihre Neubauprojekte einem breiteren Publikum zu präsentieren und von der etablierten Marktposition sowie der technologischen Innovationskraft von ImmoScout24 zu profitieren. Die Integration der spezialisierten Plattform in das bestehende Angebot verspricht Synergieeffekte und eine Stärkung der Marktführerschaft im digitalen Immobiliengeschäft.

Aktienentwicklung zeigt positive Tendenzen

An der Börse wurde die Übernahme positiv aufgenommen, was sich in der stabilen Kursentwicklung widerspiegelt. Die Scout24-Aktie bewegte sich im XETRA-Handel auf einem soliden Niveau von 86,20 Euro, wobei das Tageshoch bei 86,65 Euro lag. Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividendenerhöhung auf 1,24 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Unternehmensstrategie unterstreicht.

