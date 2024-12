Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang, während sich zeitgleich bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur abzeichneten. Der amerikanische Vermögensverwalter BlackRock hat seinen direkten Anteil an dem Rückversicherer auf 2,99 Prozent reduziert, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Unter Einbeziehung von Finanzinstrumenten beläuft sich die Gesamtbeteiligung auf 3,18 Prozent. Die Aktie reagierte auf diese Nachricht mit einem Rückgang von 0,5 Prozent auf 251,80 Euro.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Im bisherigen Jahresverlauf zeigt sich die Hannover Rück-Aktie dennoch in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 251,80 Euro liegt das Papier deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 208,90 Euro. Zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 265,60 Euro fehlen derzeit noch etwa 5,48 Prozent. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 267,00 Euro an, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 19,42 Euro erwartet wird.

