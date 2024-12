Die Nestlé-Aktie zeigt sich derzeit in einer herausfordernden Position, nachdem sie sich am Handelstag bei 76,36 CHF eingependelt hat. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen beträchtlichen Rückgang von seinem 52-Wochen-Hoch bei 100,70 CHF, was einem Minus von über 24 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist die Annäherung an das 52-Wochen-Tief von 75,16 CHF, das erst kürzlich im November markiert wurde. Das Handelsvolumen zeigt mit über 1,8 Millionen gehandelten Aktien ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche signalisieren Analysten weiterhin Zuversicht für die Zukunft des Lebensmittelkonzerns. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 89,89 CHF sehen Experten ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 3,00 auf 3,02 CHF für das laufende Jahr sowie die erwarteten Gewinnprognosen von 4,61 CHF je Aktie für 2024 deuten auf eine positive Grundstimmung hin.

