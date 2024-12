Der Rekordlauf an den Börsen geht weiter, die Nachfrage nach Aktien-ETFs ist extrem hoch. Dabei kommen vor allem US-Aktien gut an. Die gehören dieses Jahr auch zu den Top-Performern. Ebenfalls sehr beliebt sind Krypto-Tracker.3. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, und jetzt auch noch der DAX - an den Börsen wird ein Rekord nach dem anderen geknackt. Das macht sich im ETF-Handel bemerkbar. "Die Umsätze sind überdurchschnittlich, die Stimmung ist klar positiv", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...