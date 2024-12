Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Handelstag eine leichte Schwächephase und notierte bei 251,80 Euro, was einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist dabei die jüngste Entwicklung der Aktionärsstruktur, bei der der amerikanische Vermögensverwalter BlackRock seine direkte Beteiligung auf 2,99 Prozent reduzierte. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Verfassung, was sich in den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen widerspiegelt. Der Versicherungskonzern konnte seinen Umsatz im dritten Quartal 2024 um beachtliche 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden Euro steigern, während sich das Ergebnis je Aktie auf 5,50 Euro erhöhte.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten behalten ihre positive Einschätzung für die Hannover Rück bei und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine deutliche Erhöhung der Dividende auf 8,70 Euro je Aktie erwartet, was gegenüber der Vorjahresdividende von 7,20 Euro einen signifikanten Anstieg darstellt. Mit einem Abstand von etwa 17 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 208,90 Euro demonstriert die Aktie weiterhin ihre langfristige Stabilität.

Anzeige

Hannover Rueck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hannover Rueck-Analyse vom 4. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Hannover Rueck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hannover Rueck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...