Die Volkswagen-Aktie zeigte sich am Handelstag bei 80,36 EUR weitgehend stabil, während im Hintergrund die Spannungen zwischen Konzernführung und Belegschaft deutlich zunehmen. Der Automobilriese, der im vergangenen Quartal einen Umsatz von 78,48 Milliarden EUR verzeichnete, sieht sich mit erheblichem Gegenwind konfrontiert. Besonders bemerkenswert ist der drastische Rückgang des Ergebnisses je Aktie von 7,76 EUR im Vorjahr auf nunmehr 2,42 EUR, was die wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Widerstand gegen Sparmaßnahmen wächst

Die angekündigten Sparmaßnahmen, die eine zehnprozentige Lohnkürzung vorsehen, stoßen auf massiven Widerstand der Belegschaft. An den Protestaktionen beteiligten sich konzernweit nahezu 100.000 Mitarbeiter, allein in Wolfsburg traten 47.000 Beschäftigte in einen zweistündigen Warnstreik. Die Verhandlungen zwischen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertretung gestalten sich zunehmend schwierig, wobei die nächste Verhandlungsrunde als richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Konflikts gilt.

