Die Adidas-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse, mit einem aktuellen Kursstand von 237,20 EUR, was einem Plus von 1,1 Prozent entspricht. Besonders erfreulich entwickelten sich die Geschäftszahlen des jüngsten Quartals, bei denen der Sportartikelhersteller einen deutlichen Gewinnsprung verbuchen konnte. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,48 EUR, verglichen mit 1,45 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz konnte um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden EUR gesteigert werden.

Analysten optimistisch für weiteren Verlauf

Die Experten zeigen sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Adidas-Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 240,08 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 3,98 EUR je Aktie erwartet. Besonders erfreulich für Aktionäre: Die Dividende soll sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln - von 0,70 EUR auf voraussichtlich 1,48 EUR.

