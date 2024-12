Die Deutsche Bank-Aktie zeigt eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik und nähert sich mit einem aktuellen Kurs von 16,86 Euro ihrem Jahreshöchststand an. Der Finanzwert verzeichnete im Handelsverlauf bereits einen Spitzenwert von 16,94 Euro und demonstriert damit eine deutliche Erholung seit seinem Dezembertief. Besonders beachtlich ist der Wertzuwachs von über 46 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 11,43 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Finanzinstitut widerspiegelt.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kursanstieg

Die robuste Geschäftsentwicklung untermauert den positiven Kurstrend. Im vergangenen Quartal konnte die Bank ihren Gewinn je Aktie auf 0,74 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg auf 16,59 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwarten Marktbeobachter eine Dividendenausschüttung von 0,665 Euro je Aktie, was einer spürbaren Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Anzeige

Deutsche Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Bank-Analyse vom 4. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...