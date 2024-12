Der Elektroautohersteller Tesla steht vor bedeutenden Herausforderungen, die sich negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die jüngste Entwicklung zeigt einen Kursrückgang von 1,59 Prozent auf 351,42 Dollar, wobei mehrere Faktoren zusammenspielen. In Kalifornien droht ein Ausschluss von staatlichen Rabattprogrammen für Elektrofahrzeuge, was zu zusätzlichem Gegenwind führt. Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen in China, einem seiner wichtigsten Märkte, einen Verkaufsrückgang von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Situation wird durch die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller weiter verschärft.

Cybertruck enttäuscht Markterwartungen

Der mit Spannung erwartete Cybertruck erfüllt bislang nicht die hohen Markterwartungen, was hauptsächlich auf Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung zurückzuführen ist. Diese Entwicklung spiegelt sich in der allgemeinen Markttendenz wider, bei der die Verkäufe reiner Elektrofahrzeuge um 22 Prozent zurückgehen, während Hybridfahrzeuge ein Wachstum von 20 Prozent verzeichnen. Die Kombination dieser Faktoren setzt Tesla unter erheblichen Druck, seine Marktposition zu verteidigen und neue Strategien zu entwickeln.

