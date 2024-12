Dow Jones und Nasdaq 100 an oberen Trendkanallinienvon Sven Weisenhaus Die Aktienmärkte in den USA kennen derzeit wieder nur eine Richtung: nach oben. Und dabei lassen sie sich scheinbar von nichts und niemandem vom Kurs abbringen. Ob es die vorgestrige Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea ist oder Konjunkturdaten überraschend schwach ausfallen, wie gestern der Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) - die Kurse steigen immer wieder und weiter nach oben. Dadurch begeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...