Die Volkswagen-Aktie verzeichnet derzeit eine besorgniserregende Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 81,04 EUR liegt der Wert deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR, was einem Rückgang von nahezu 37 Prozent entspricht. Diese negative Tendenz wird durch massive innerbetriebliche Spannungen verstärkt, bei denen über 20.000 Mitarbeiter am Wolfsburger Standort gegen geplante Kostensenkungsmaßnahmen protestieren. Die vorgeschlagene Lohnkürzung um 10 Prozent und mögliche Werkschließungen haben zu erheblichen Arbeitsniederlegungen geführt.

Internationale Handelskonflikte belasten Ausblick

Die finanzielle Perspektive des Automobilherstellers wird zusätzlich durch drohende internationale Handelshemmnisse getrübt. Die für 2026 geplante Überprüfung des US-Mexiko-Kanada-Abkommens könnte zu neuen Zöllen führen, wobei eine Umstrukturierung der Lieferketten sowohl zeitaufwendig als auch kostspielig wäre. Verschärfend wirken sich die von der EU eingeführten Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge aus, deren Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung noch nicht absehbar sind.

