Der Entertainment-Konzern Walt Disney verzeichnet einen bedeutenden Aufschwung in seiner Geschäftsentwicklung und belohnt seine Aktionäre mit einer deutlichen Dividendenerhöhung. Die Ausschüttung wird um 33 Prozent auf 1,00 US-Dollar pro Aktie angehoben, die in zwei Halbjahresraten von jeweils 0,50 US-Dollar im Januar und Juli erfolgen wird. Diese Entscheidung basiert auf einem äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem das Unternehmen durch strategische Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen überzeugen konnte. Im vierten Quartal übertraf Disney mit einem Gewinn von 1,14 US-Dollar je Aktie die Analystenschätzungen deutlich, während der Umsatz auf 22,6 Milliarden US-Dollar kletterte.

Positiver Ausblick der Analysten

Die Wall Street zeigt sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Disney-Aktie, die im laufenden Jahr bereits eine Wertsteigerung von rund 30 Prozent verzeichnen konnte. Von den führenden Analysten sprechen sich 75 Prozent für einen Kauf der Aktie aus, während die übrigen eine Halteposition empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124,29 US-Dollar, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von über 6 Prozent entspricht.

Anzeige