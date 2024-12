Die Swiss Re verzeichnet für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg der versicherten Schäden durch Naturkatastrophen auf über 135 Milliarden US-Dollar. Die wirtschaftlichen Gesamtschäden belaufen sich sogar auf 310 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders schwerwiegend wirkte sich die Häufung von Hurrikanen und schweren Gewitterstürmen in den USA aus, die allein für zwei Drittel der weltweiten versicherten Schäden verantwortlich waren. Die Hurrikane Helene und Milton verursachten dabei versicherte Schäden von nahezu 50 Milliarden US-Dollar.

Europäische Überschwemmungen verschärfen Situation

Eine weitere erhebliche Belastung stellten die schweren Überschwemmungen in Europa dar. Mit versicherten Schäden von etwa 10 Milliarden US-Dollar war 2024 das zweitteuerste Jahr für Hochwasserschäden in der europäischen Region. Die Klimaerwärmung, die 2024 mit 1,54°C über dem vorindustriellen Durchschnitt einen neuen Höchststand erreichte, begünstigte dabei viele der beobachteten Naturkatastrophen. Experten rechnen aufgrund der zunehmenden Wertkonzentration in städtischen Gebieten und des fortschreitenden Klimawandels mit einer weiteren jährlichen Zunahme der versicherten Schäden um 5-7 Prozent.

