Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur für elektrische Lastkraftwagen erreicht einen bedeutenden Meilenstein, während Daimler Truck seine Marktposition im Bereich der E-Mobilität weiter ausbaut. Das Unternehmen hat durch sein Joint Venture Milence zwei hochmoderne Ladeparks an strategisch wichtigen Autobahnknotenpunkten in Betrieb genommen. Am Hermsdorfer Kreuz können nun acht E-Lkw parallel mit bis zu 400 Kilowatt laden, während in Vockerode vier Ladebuchten zur Verfügung stehen. Diese Initiative ist Teil eines größeren Plans, bis 2027 europaweit 1.700 Hochleistungsladepunkte zu installieren.

Aktuelle Börsenperspektive

Die Intensivierung der E-Mobilitätsstrategie spiegelt sich auch in der Börsenentwicklung wider. Die Daimler Truck-Aktie zeigt positive Tendenzen und bewegte sich zuletzt um die 37-Euro-Marke. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 EUR, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Die Geschäftszahlen des letzten Quartals zeigen trotz eines leichten Umsatzrückgangs eine stabile Entwicklung, die das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens unterstreicht.

