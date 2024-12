Die Siemens Energy Aktie demonstriert weiterhin eine außergewöhnliche Dynamik an der Börse und verzeichnet einen spektakulären Kursanstieg von 335 Prozent seit Jahresbeginn. Im XETRA-Handel erreichte das Papier ein neues Tageshoch von 52,44 Euro, was die anhaltende Aufwärtsbewegung eindrucksvoll unterstreicht. Diese bemerkenswerte Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Vorjahr, als die Aktie noch bei einem Tiefststand von 10,16 Euro notierte. Die positive Tendenz wird durch verbesserte Geschäftszahlen gestützt, wobei der Konzern seinen Umsatz im letzten Quartal um 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro steigern konnte.

Analysten zeigen sich optimistisch

Die Expertengemeinde rechnet für das kommende Geschäftsjahr mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage. Für 2025 wird ein Gewinn je Aktie von 0,633 Euro prognostiziert, was die positive Entwicklung des Energietechnikkonzerns weiter untermauern würde. Zusätzlich erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,067 Euro je Anteilsschein, was das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 5. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...