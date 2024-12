EQS-Media / 05.12.2024 / 16:13 CET/CEST

SCHLETTER: SOLAR POWER IN EINEM NEUEN STADTTEIL IN AMSTERDAM Kirchdorf/Haag, 5. Dezember 2024 - Im Südosten von Amsterdam entsteht ein neuer Stadtteil: Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts SPOT Amsterdam soll ein Bürostandort im Stadtteil Amstel III in ein lebendiges und gemischtes Quartier zum Wohnen und Arbeiten umgestaltet werden. Teil des Konzepts ist eine nachhaltige Energieversorgung. In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Projektentwickler BLK Projects werden deshalb auf den markanten Apartmenttürmen des neuen Stadtteils bis zu einer Höhe von 110 Metern Montagesysteme von Schletter installiert. "SPOT Amsterdam ist eines der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte in den Niederlanden", sagt Gaston Steijns, Vertriebsleiter bei der Schletter Group für Belgien, Niederlande und Luxemburg. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit unseren Montagesystemen einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung dieses neuen Stadtteils leisten können." Der neue Stadtteil, der bis Ende 2025 fertiggestellt werden soll, umfasst rund 1.100 Wohnungen, 13.000 Quadratmeter Bürofläche und 4.000 Quadratmeter Fläche für Geschäfte, Gastronomie und Sportanlagen. Die Silhouette prägen mehrere moderne Apartmenttürme mit Höhen von 20 bis rund 110 Metern, von denen sechs mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Bei diesem Projekt kommt das System Schletter FixZ-15 zum Einsatz. Ausschlaggebend für die Wahl des Systems waren die hohen Anforderungen an Statik und Sicherheit sowie die hohen Windlasten."Durch die Nähe Amsterdams zum Meer sind die Windlasten besonders hoch, in 110 Metern Höhe sogar noch höher", betont Steijns. "Aus diesem Grund muss das System besonders stabil und sicher sein, ohne die Statik des Gebäudes zu sehr zu belasten." Das aus hochwertigem Aluminium gefertigte FixZ-15-System bietet hohe Stabilität und intelligente Aerodynamik bei geringem Gewicht. Es wurde mit dem Schletter Planungsprogramm entworfen und geplant. Im Gegensatz zu vielen Berechnungsprogrammen auf dem Markt, die von einer voreingestellten Standardhöhe von 10 Metern ausgehen, muss beim Schletter Planungsprogramm die tatsächliche Gebäudehöhe eingegeben werden. "In 110 Metern Höhe herrschen völlig andere Windverhältnisse als am Boden", erklärt Steijns. "Das wurde bei der Planung mit dem Programm berücksichtigt." Neben der Statik ist auch eine exakt geplante Logistik für das Projekt entscheidend. Auf der Großbaustelle sind viele Gewerke im Einsatz, darunter auch Firmen, die Kräne und Aufzüge für den Zugang zum Dach zur Verfügung stellen. Für die Anlieferung und Montage bleibt daher nur ein kleines Zeitfenster.Steijns betont: "Bei einem so komplexen Projekt können wir uns keine Lieferverzögerungen leisten. Ein großes Lob an unsere Kolleginnen und Kollegen für die perfekte Planung der Lieferung und Abwicklung von unseren Logistikstandorten aus." Die Schletter Group arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit BLK Projects zusammen. Die beiden Unternehmen haben unter anderem die Bauprojekte RAAKS in Haarlem und Het Dok in Ijmuiden realisiert. "Die Zusammenarbeit mit Schletter verläuft, vor allem bei risikoreichen Projekten wie SPOT Amsterdam, einfach reibungslos", so Bas Kolf, Geschäftsführer von BLK Projects. "Schletter hat großes Fachwissen in Bezug auf Windlasten und Bausubstanz, die Systeme sind stabil und lassen sich einfach installieren. Ihre präzise Logistik bedeutet auch, dass wir uns stets auf eine pünktliche Lieferung verlassen können, was bei komplexen Projekten wie diesem von wirklich tragender Bedeutung ist." ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com



