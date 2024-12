Meta Platforms setzt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung seiner KI-Infrastruktur mit der Ankündigung eines gewaltigen Rechenzentrums in Louisiana. Das Projekt, das mit einer Investitionssumme von 10 Milliarden US-Dollar realisiert werden soll, erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von vier Millionen Quadratfuß. Bemerkenswert ist dabei das Bekenntnis des Unternehmens zu nachhaltiger Energieversorgung, da das gesamte Zentrum ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Diese strategische Investition unterstreicht Metas Ambitionen, seine Position im KI-Sektor weiter auszubauen.

Die Meta-Aktie zeigt sich parallel zu diesen Entwicklungen in robuster Verfassung. An der NASDAQ bewegte sich der Kurs zuletzt in einer Spanne zwischen 612,63 und 619,90 USD. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 629,29 USD. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, bei denen ein Umsatz von 40,59 Milliarden USD und ein Gewinn je Aktie von 6,20 USD verzeichnet wurden.

