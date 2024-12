Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 0,3 Prozent auf 255,10 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier einen Höchststand von 255,70 Euro, während das Handelsvolumen bei 67.456 gehandelten Aktien lag. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 208,90 Euro, das im August 2024 markiert wurde. Die Analysten zeigen sich optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 272,57 Euro an. Besonders erfreulich für Anleger ist die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 8,70 Euro je Aktie, was einem deutlichen Anstieg gegenüber der Vorjahresdividende von 7,20 Euro entspricht.

Starkes Quartalsergebnis überzeugt

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Geschäftsentwicklung des Rückversicherers. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie auf 5,50 Euro steigern, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 3,64 Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden Euro.

