Die AUTO1 Group verzeichnet einen bemerkenswerten Erfolg an der Börse mit der bevorstehenden Aufnahme in den MDAX zum 23. Dezember 2024. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers erreichte mit einem Kurs von 16,09 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 und verzeichnete damit im laufenden Jahr einen beeindruckenden Kurszuwachs von rund 150 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich der Kurs seit Mitte November, als das Unternehmen überzeugende Quartalszahlen und eine angehobene Gewinnprognose präsentierte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der operativen Performance wider, die durch ein positives EBITDA und eine solide Finanzposition mit einer halben Milliarde Euro an Nettobarmitteln gekennzeichnet ist.

Analysten zeigen sich optimistisch

Die jüngste Kursentwicklung wird durch positive Einschätzungen namhafter Analysten gestützt. Experten heben besonders die erfolgreiche Bewältigung der herausfordernden Phase 2022/23 hervor und erwarten eine weiterhin positive Geschäftsdynamik. Die Aufnahme in den MDAX, den zweitgrößten deutschen Börsenindex nach Marktkapitalisierung, dürfte die Attraktivität der Aktie für institutionelle Investoren zusätzlich steigern.

