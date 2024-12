USD/JPY gibt wie erwartet nach - was ist jetzt noch möglich?von Sven Weisenhaus Die Märkte erwarten nach wie vor eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) auf der anstehenden Sitzung am 18. Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte liegt laut dem FedWatch-Tool der CME Group aktuell bei 74 %. (Quelle: CME Group) Zum Vergleich: Am 15. November waren es 58,7 % (siehe "Starker Dollar, schwacher Euro, schwacher Yen"). Damals hatte Fed-Chef Jerome Powell die Zinssenkungserwartungen ...

