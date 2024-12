Die Adidas-Aktie zeigt sich derzeit bemerkenswert stabil am deutschen Aktienmarkt und notiert bei etwa 239,60 Euro, was einem marginalen Anstieg von 0,17 Prozent entspricht. Im vergangenen Quartal konnte der Sportartikelhersteller seine Performance deutlich steigern und präsentierte einen Gewinn je Aktie von 2,48 Euro, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,45 Euro darstellt. Auch der Quartalsumsatz entwickelte sich positiv und stieg um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro.

Ausblick und Marktposition

Während andere Sportbekleidungshändler mit Konsumzurückhaltung und verstärktem Wettbewerbsdruck zu kämpfen haben, demonstriert Adidas relative Stärke. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 3,98 Euro je Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,08 Euro festgelegt. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,70 Euro bedeuten würde.

