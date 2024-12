Die RWE Aktiengesellschaft setzt ihre Aktienrückkaufprogramme konsequent fort. Im Dezember 2024 wurden durch die Computershare Trustees Limited als unabhängiger Treuhänder insgesamt 2.591 Aktien für verschiedene RWE-Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis belief sich auf 26,95 britische Pfund, was einem Gesamtvolumen von rund 69.820 Pfund entspricht. Die Transaktionen wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt und dokumentieren das fortlaufende Engagement des Energiekonzerns in seine Aktienstruktur.

Aktuelle Börsenperformance

An der XETRA-Börse zeigt die RWE-Aktie eine volatile Entwicklung. Während das 52-Wochen-Hoch vom 14. Dezember 2023 bei 42,33 Euro liegt, wurde das Jahrestief am 6. November 2024 bei 28,15 Euro verzeichnet. Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 44,95 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,94 Euro je Aktie, während die Dividendenprognose bei 1,09 Euro liegt.

Anzeige

Rwe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rwe-Analyse vom 6. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...