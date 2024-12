Die Scout24 SE steht vor einem bedeutenden Führungswechsel, der an der Börse positiv aufgenommen wird. Der aktuelle Vorstand Ralf Weitz wird zum 1. März 2025 die Position des CEO übernehmen und damit die Nachfolge von Tobias Hartmann antreten, der das Unternehmen nach zwei erfolgreichen Amtsperioden aus persönlichen Gründen verlässt. Diese strategische Entscheidung spiegelt sich bereits im Aktienkurs wider, der in den letzten Handelstagen neue Höchststände erreichte und sich aktuell bei rund 90 Euro stabilisiert.

Positive Marktentwicklung und Dividendenaussichten

Die Anleger zeigen sich von der internen Nachfolgeregelung überzeugt, was sich in der robusten Kursentwicklung manifestiert. Seit dem 52-Wochen-Tief bei 60,86 Euro konnte die Aktie einen beeindruckenden Anstieg von über 47 Prozent verzeichnen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Dividendenerhöhung auf 1,24 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die künftige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

